Сегодня Армения находится в очень сложной ситуации. Страна является крайне зависимой от российского газа, электроэнергии и т.д.

Так, россия может за один день уничтожить Армению – даже без вторжения на ее территорию. Об этом 24 каналу сказал исполнительный директор Союза армян Украины Оваким Арутюнян.

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Отношение к россиянам меняется

Заметим, что Армения находилась в составе ОДКБ с самого начала ее создания. Однако рассматривает выход из организации.

По словам Арутюняна, отношение армян к россиянам резко изменилось. Дело в том, что пропагандисты эффективно работали 20 лет. Они рассказывали, что надо быть с россией, иначе – Армении не будет.

Но мы были россией, но что-то в Армении становится все меньше и меньше. Никто не приходит в защиту. А наоборот – в начале сентября бои начались на суверенной территории Армении, а не в Нагорном Карабахе,

– сказал он

Это уже общепринятый факт международного сообщества, осужденный многими цивилизованными странами.

– сказал он.

"Сейчас Армения работает над тем, чтобы сделать правильный шаг навстречу цивилизованному миру", – подчеркнул Арутюнян.

Поведение россиян со своими соседями говорит само за себя. Стране-агрессорке доверять нельзя, ведь она готова "продавать" даже тех, кому обещала защиту.

"Мы здесь уже ничему не удивляемся. 24 февраля все увидели, как они относятся к своим соседям. Но то, что они делают на международной арене - это действительно за пределом", - подытожил исполнительный директор Союза армян Украины.

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