Об этом 24 Каналу рассказал член совета Национального демократического полюса Армении Ваге Гаспарян. Отказ Армении уже называют ножом в спину Путина.

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Исторический шанс Армении

Гаспарян отметил, что противостояние России с Западом в Украине имеет форму войны, а вот на Кавказе форму "холодной войны". У Армении сейчас появился исторический шанс вырваться из-под оккупации с помощью Запада. В частности, одним из таких шагов является то, что Пашинян отказался проводить учения ОДКБ на территории Армении.

Пашинян не делает это из патриотических целей. Этот человек лишен каких-либо патриотических чувств. У этого человека есть одна задача – сохранить свой стол и в этих целях он ведет такую двойную политику. Последний запрет связан с давлением Западных стран,

– заметил член совета Национального демократического полюса Армении.

Он добавил, что Пашинян отказался подписывать декларацию ОДКБ после последнего саммита. Однако это срежиссированное действо, потому что Армения по факту так и не вышла из этой организации. ОДКБ – вообще инструмент Кремля для контроля стран постсоветского пространства.

Пашинян не усидит на 2 стульях

По словам члена совета Национального демократического полюса Армении, Пашинян не усидит на 2 стульях. Режим Путина рухнет. Существует мнение, что Кремль и поставил Пашиняна руководителем Армении после революции. Все его решения были такими, чтобы Москва была удовлетворена.

"Это заметно и в его политике борьбы с коррупцией. Сейчас уже все больше и больше фактов того, что Пашинян не борется с коррупцией внутри страны, а способствует ей. Достаточно сказать, что Пашинян назначает своих однопартийцев на должности", - подчеркнул Гаспарян. .

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Правильный путь Армении

Как он отметил, Армении следует выйти из состава ОДКБ, СНГ. Армения все время после распада СССР, а это более 30 лет, была оккупирована. Здесь в городе Гюмри находятся русские войска. Кроме того, можно говорить и о гибридной оккупации.

Руководство страны назначает Кремль. Да, Армения формально является независимым государством, членом ООН, имеет флаг, герб и т.д. Однако мы прекрасно помним, что, например, Румыния Чаушеску формально считалась независимым государством, но по факту была государством оккупированным со стороны Кремля,

– подчеркнул член совета Национального демократического полюса Армении.

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