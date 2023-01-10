Про це 24 Каналу розповів член ради Національного демократичного полюса Вірменії Ваге Гаспарян. Відмову Вірменії вже називають ножем у спину Путіна.

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Історичний шанс Вірменії

Гаспарян зазначив, що протистояння Росії з Заходом в Україні має форму війни, а ось на Кавказі форму "холодної війни". У Вірменії нині з'явився історичний шанс вирвати з-під окупації за допомогою Заходу. Зокрема, одним з таких кроків є те, що Пашинян відмовився проводити навчання ОДКБ на території Вірменії.

Пашинян не робить це з патріотичних цілей. Ця людина позбавлена будь-яких патріотичних почуттів. У цієї людини є одна задача – зберегти свій стіл і з цією метою він веде таку подвійну політику. Остання заборона пов'язана з тиском Західних країн,

– зауважив член ради Національного демократичного полюса Вірменії.

Він додав, що Пашинян також відмовився підписувати декларацію ОДКБ після останнього саміту. Однак це зрежисоване дійство, бо Вірменія по факту так і не вийшла з цієї організації. ОДКБ – це взагалі інструмент Кремля для контролю країн пострадянського простору.

Пашинян не всидить на 2 стільцях

За словами члена ради Національного демократичного полюса Вірменії, Пашинян не всидить на 2 стільцях. Режим Путіна впаде. Існує думка, що саме Кремль і поставив Пашиняна керівником Вірменії після революції. Усі його рішення було такими, щоб Москва була задоволена.

"Це помітно і в його політиці боротьби з корупцією. Нині вже все більше й більше фактів того, що Пашинян не бореться з корупцією всередині країни, а сприяє їй. Досить сказати про те, що Пашинян призначає своїх однопартійців на посади", – наголосив Гаспарян.

Гаспарян про те, з чим пов'язана відмова Вірменії проводити навчання ОДКБ на своїй території: дивіться відео

Правильний шлях Вірменії

Як він зазначив, Вірменії слід вийти зі складу ОДКБ, СНД. Вірменія весь час після розпаду СРСР, а це понад 30 років, була окупована. Тут у місті Ґюмрі перебувають російські війська. Крім того, можна говорити і про гібридну окупацію.

Керівництво країни призначає Кремль. Так, Вірменія формально є незалежною державою, членом ООН, має прапор, герб тощо. Однак ми прекрасно пам'ятаємо, що, наприклад, Румунія Чаушеску формально вважалась незалежною державою, але за фактом була державою окупованою з боку Кремля,

– підкреслив член ради Національного демократичного полюса Вірменії.

СНД: останні події