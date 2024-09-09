В России заявили, что Армения передала Украине большое количество ЗРК: может ли это быть правдой

Российские СМИ распространяют информацию о якобы "предательстве" Армении. Отмечается, что она могла поставить Украине значительное количество систем ПВО. Эксперты оценили, реально ли это.

На фоне ухудшения отношений между Москвой и Ереваном, в частности заявления Армении о замораживании своего участия в ОДКБ на всех уровнях, российские военкоры начали активно сообщать о якобы "военном сотрудничестве" армян и украинцев. Речь идет о передаче Киеву большого количества средств ПВО, в частности ЗРК С-300, "Бук", "Тор", "Оса", и ракет к ним.

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Могла ли Армения поставить Украине оружие

По данным аналитиков, на вооружении в Армении могут находиться до трех дивизионов С-300ПТ-1, несколько ЗРК "Бук", до четырех ЗРК "Тор". А также очень значительное количество ЗРК "Оса", ориентировочно 70 – 90 единиц по состоянию на начало 2020 года. Впрочем, следует учесть, что армянская армия потеряла десятки машин во время войны с Азербайджаном за Нагорный Карабах, в которой Россия фактически "кинула" своего союзника по ОДКБ.

Справка: Первым информацию о передаче Украине от Армении ЗРК распространил "военкор" Fighterbomber (Илья Туманов). Впоследствии ее быстро подхватили российские СМИ. Следует заметить, что тема военной помощи Украине со стороны Еревана не впервые поднимается в инфопространстве страны-агрессора. Несколько дней назад другие пропагандисты заявляли, что армяне якобы через ЕС поставляют в Украину танковые снаряды и ракеты к ЗРК на 210 миллионов евро. О намерениях Армении передать Киеву ЗРК слухи появились еще в ноябре 2023 года. Но с этого времени никаких подтверждений передачи вооружения не было.

В то же время есть яркие доказательства, что Армения стремится переориентироваться с российского ПВО на западное. Об этом свидетельствуют, в частности, контракты с Францией за 2023 год по покупке трех РЛС Ground Master 200 и ПЗРК Mistral. В декабре 2023 года Армения тоже заказала у Индии 15 ЗРК средней дальности Akash на сумму 720 миллионов долларов. В начале 2024 года Париж заявлял о готовности продать Армении весь спектр систем ПВО, включая среднюю и большую дальность.

На фоне модернизации Арменией собственного вооружения можно предположить, что она могла бы "избавиться" от российских ЗРК, передав их Украине. Однако пока никаких доказательств этому нет.