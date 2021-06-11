Армения получит от ЕС 3 миллиона евро за отказ от названия "коньяк"

Армения получит 3 миллиона евро за отказ от географического указания "коньяк" для армянской алкогольной продукции. Соответствующее соглашение правительство Армении одобрило с Евросоюзом.

Соглашение будут финансировать из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Целью программы является содействие плавного и эффективного прекращения использования географического указания "коньяк" для армянской продукции.

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Кроме того, оно должно помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность. В частности, на экспортных рынках.

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