Армения получит от ЕС 3 миллиона евро за отказ от названия "коньяк"

11 июня 2021 , 13:17
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Источник:

PanARMENIAN.net

Армения получит 3 миллиона евро за отказ от географического указания "коньяк" для армянской алкогольной продукции. Соответствующее соглашение правительство Армении одобрило с Евросоюзом.

Соглашение будут финансировать из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Целью программы является содействие плавного и эффективного прекращения использования географического указания "коньяк" для армянской продукции.

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Кроме того, оно должно помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность. В частности, на экспортных рынках.

Детали

  • Программа, которую реализуют с ЕС, предусматривает создание нового наименования для армянского коньяка.
  • Кроме того, она будет обеспечивать работу над его рекламой на внутреннем и традиционных внешних рынках.
  • Проект воплотят в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.
  • От наименования "коньяк" для своей продукции Армения отказалась на 25 лет.
Автор: Мар'яна Бекало