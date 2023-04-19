Россия закупает западные электронные компоненты через Армению и Казахстан: как это остановить

Россия в обход санкций закупает западные электротронные компоненты через Армению и Казахстан. Единого и абсолютно правильного пути борьбы с этим нет, но есть варианты.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он объяснил, как можно противодействовать странам, разрешающим России обходить санкции.

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Вигиринский считает, что способ борьбы с подобными нарушениями санкций достаточно очевиден. Сначала нужно обнародовать, какие именно компании работают в обход санкций.

Как бороться неофициально

Общение с такими компаниями может быть официально и неофициально.

Обычно начинают с неофициальной, чтобы предотвратить международный скандал. Стране сообщают о том, что некоторые ее компании работают незаконно и она должна это проверить. Некоторые страны могут отреагировать на это сразу и закрыть предприятие. Но после закрытия подобных компании через несколько месяцев могут открываться новые и новые. Так история может повторяться по кругу.

Но в определенный момент такая ситуация надоедает и становится понятно, что государство ведет политику, которая не препятствует подобной деятельности, тогда можно принимать более агрессивные меры, отметил политолог.

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Официальное противодействие

Официально могут быть применены санкции в отношении страны, ограничение финансирования, закрытие доступа к экспорту товаров и услуг, в которых заинтересована страна.

Будут проблемы для стран и бизнеса, способствующих России. А дальше эта страна будет определять для себя профиль, где она больше зарабатывает: в России или торговых отношениях со странами "Большой семерки". Если Россия эту ставку перебьет, то страна будет продолжать поставлять товары в Россию.

– объяснил говорящий.

Политолог подчеркнул, что очередные пакеты санкций принимаются, потому что через год подстанционной жизни Россия находит пути их обхода. Следовательно, их нужно выявлять и прекращать. Также нужно сохранить определенные отношения с субъектами, если они ценны.

Турция цена, Саудовская Аравия тоже в определенной степени ценна, Катар ценен, ОАЭ ценны. Относительно них скорее работает неофициальная дипломатия, в отношении других субъектов может быть применена официальная дипломатия из-за решения санкционного характера,

– резюмировал Вигиринский.

Кто и как помогает России обходить санкции