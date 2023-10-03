Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков негативно отреагировал на ратификацию Римского устава в Армении. Об этом пишут СМИ страны-агрессорки, передает 24 Канал.

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Что сказал Песков

По словам Пескова, в Кремле не хотели бы, чтобы Путину пришлось отказываться от визитов в Армению. Также представитель президента страны-агрессорки заговорил о "братстве".

Конечно, нам бы не хотелось, чтобы когда-нибудь по каким-то причинам президенту пришлось бы отказываться от визитов в Армению. Безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом. У нас нет сомнений, что будет объединять навсегда,

– сказал он.

Также Песков раскритиковал действия Еревана. Он заявил, что у Москвы есть дополнительные вопросы к действующему руководству Армении, которые были переданы заранее.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому уставу Международного уголовного суда – это "некорректное решение".

Обратите внимание! Римский устав обязывает ратифицировавшие его страны выполнять решения Международного уголовного суда. Этот орган выдал ордер на арест Путина.

Что говорят эксперты о действии Римского устава в Армении