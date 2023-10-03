Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков негативно отреагировал на ратификацию Римского устава в Армении. Об этом пишут СМИ страны-агрессорки, передает 24 Канал.
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Что сказал Песков
По словам Пескова, в Кремле не хотели бы, чтобы Путину пришлось отказываться от визитов в Армению. Также представитель президента страны-агрессорки заговорил о "братстве".
Конечно, нам бы не хотелось, чтобы когда-нибудь по каким-то причинам президенту пришлось бы отказываться от визитов в Армению. Безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом. У нас нет сомнений, что будет объединять навсегда,
– сказал он.
Также Песков раскритиковал действия Еревана. Он заявил, что у Москвы есть дополнительные вопросы к действующему руководству Армении, которые были переданы заранее.
Пресс-секретарь российского президента добавил, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому уставу Международного уголовного суда – это "некорректное решение".
Что говорят эксперты о действии Римского устава в Армении
- Не так давно представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян предполагал, что Путина не арестуют, если он захочет посетить эту страну. По его словам, глава страны-агрессорки якобы обладает президентским иммунитетом.
- Похожее мнение ранее в эфире 24 Каналу высказывал Игорь Рейтерович, когда заявлял, что Ереван не собирается арестовывать Путина. Как пояснил политолог, Римский устав был нужен Армении, чтобы судиться с Азербайджаном.
- Эксперт считает, что мировое сообщество не даст Еревану избирательно использовать Римский устав. Также он предположил, что на самом деле российский президент не планирует международные поездки.