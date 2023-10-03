Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков негативно відреагував на ратифікацію Римського статуту у Вірменії. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.
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Що сказав Пєсков
За словами Пєскова, у Кремлі не хотіли б, щоб Путіну довелося відмовлятися від візитів до Вірменії. Також представник президента країни-агресорки заговорив про "братерство".
Звичайно, нам би не хотілося, щоб колись із якихось причин президенту довелося б відмовлятися від візитів до Вірменії. Безумовно, нас багато що об'єднує з братнім вірменським народом. У нас немає сумнівів, що буде об'єднувати назавжди,
– сказав він.
Також Пєсков розкритикував дії Єревана. Він заявив, що у Москви є додаткові питання до чинного керівництва Вірменії, які були передані заздалегідь.
Прессекретар російського президента додав, що з точки зору двосторонніх відносин приєднання Вірменії до Римського статуту Міжнародного кримінального суду – це "некоректне рішення".
Що кажуть експерти про дію Римського статуту у Вірменії
- Не так давно представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян припускав, що Путіна не заарештують, якщо він захоче відвідати цю країну. За його словами, голова країни-агресорки нібито має президентський імунітет.
- Схожу думку раніше в етері 24 Каналу висловлював Ігор Рейтерович, коли заявляв, що Єреван не збирається заарештовувати Путіна. Як пояснив політолог, Римський статут був потрібен Вірменії, щоб позиватись проти Азербайджану.
- Експерт вважає, що світова спільнота не дасть Єревану вибірково використовувати Римський статут. Також він припустив, що насправді російський президент не планує міжнародних поїздок.