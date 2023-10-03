Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков негативно відреагував на ратифікацію Римського статуту у Вірменії. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.

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Що сказав Пєсков

За словами Пєскова, у Кремлі не хотіли б, щоб Путіну довелося відмовлятися від візитів до Вірменії. Також представник президента країни-агресорки заговорив про "братерство".

Звичайно, нам би не хотілося, щоб колись із якихось причин президенту довелося б відмовлятися від візитів до Вірменії. Безумовно, нас багато що об'єднує з братнім вірменським народом. У нас немає сумнівів, що буде об'єднувати назавжди,

– сказав він.

Також Пєсков розкритикував дії Єревана. Він заявив, що у Москви є додаткові питання до чинного керівництва Вірменії, які були передані заздалегідь.

Прессекретар російського президента додав, що з точки зору двосторонніх відносин приєднання Вірменії до Римського статуту Міжнародного кримінального суду – це "некоректне рішення".

Зверніть увагу! Римський статут зобов'язує ті країни, що його ратифікували, виконувати рішення Міжнародного кримінального суду. Цей орган видав ордер на арешт Путіна.

Що кажуть експерти про дію Римського статуту у Вірменії