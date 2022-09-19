Ни одно из наших требований не выполнили: в Армении задумались над выходом из ОДКБ

Армян Григорян заявил, что ОДКБ не выполнила никаких требований. Поэтому заявил, что ожидания страны не оправдались.

Соответствующую информацию сообщил секретарь Совбеза Армении во время интервью. В частности, он напомнил, что Ереван просил военную и военно-политическую помощь.

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Армения заявила, что их ожидания по поводу ОДКБ не оправдались

Тот факт, что ОДКБ до сих пор должным образом не отреагировала, чтобы азербайджанские войска полностью ушли с суверенной территории Армении, означает, что наши ожидания не оправдались, наши ожидания оправдаются только в этом случае,

– рассказал Григорян.

Он также добавил, что Армения от Организации договора о коллективной безопасности ожидала военной и военно-политической помощи.

"Это было наше требование к ОДКБ, но оно до сих пор не выполнено. Конечно, это не может нас удовлетворять", – добавил Григорян.

Отвечая на вопрос вероятного выхода Армении из блока, секретарь Совбеза сказал, что об этом "должно думать ОДКБ, а не Армения".

В Армении люди протестуют: коротко

После обострения очередного конфликта между Арменией и Азербайджаном люди в Ереване вышли на протест.

18 сентября они потребовали, чтобы Армения вышла из так называемой ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности).

Люди держали в руках плакаты: "ОДКБ ПНХ", "Остановите российско-азербайджанскую агрессию", "Остановите азербайджанский террор".

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