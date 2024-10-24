"Армия и бизнес –взаимозависимы": эксперт по нацбезопасности об угрозах из-за приостановки бронирования

Длительное блокирование бронирования критически важных для бизнеса работников быстро приведет к ухудшению финансирования и прекращению волонтерской поддержки Сил обороны, а также уменьшению доходов в бюджет страны.

Об этом изданию "Телеграф" заявил эксперт по нацбезопасности, советник министра внутренних дел в 2014 – 2021 годах Валерий Поцелуйко, комментируя решение правительства приостановить процедуру бронирования до 15 ноября 2024 года.

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Поддержка армии сегодня в значительной степени базируется на налогах и финансовой способности бизнеса. Армия и бизнес – взаимозависимы. Предприятия рассматривают возможность остановки из-за непрогнозируемости в вопросе бронирования. Уже есть сигналы от воинских частей о риске сворачивания прямой помощи от бизнеса,

– отметил Валерий Поцелуйко.

По его словам, поэтому длительное блокирование бронирования может стать ударом с тыла по обороноспособности и национальной безопасности Украины.

"Поэтому сегодня критически важно найти сбалансированное решение, а пока его ищут, автоматически продолжать бронирование", – резюмировал эксперт.