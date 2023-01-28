Эффективное оружие для современной войны: Минобороны увеличит закупки беспилотников для ВСУ

28 января 2023, 18:35
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Источник:

Министерство обороны Украины

За последнее время Минобороны заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями БПЛА. В 2023 году закупку дронов для ВСУ увеличат.

Учитывая потребности и запросы украинской армии, в следующем году на этот сегмент планируется направить около 20 миллиардов гривен. Об этом говорилось на совместном совещании представителей Минобороны, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, отечественных разработчиков и производителей БПЛА.

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Минобороны закупает дроны для ВСУ

Украинское оборонное ведомство углубляет сотрудничество с отечественными разработчиками и производителями БПЛА. В частности, за последнее время с ними заключили уже 16 государственных контрактов.

Благодаря проведенной специалистами Минобороны работе, в Украине – самая простая в Европе процедура допуска дронов к эксплуатации в армии. Раньше она длилась полтора-два года, а сейчас – считанные недели. В результате в период с ноября 2022 года по январь 2023 года Минобороны получило от украинских производителей 75 заявок на беспилотники разных типов:

  • 13 из них уже получили кодификацию, утверждены технические условия.
  • Еще 3 типа БПЛА находятся в стадии кодификации.

В ходе встречи участники определили ряд задач и шагов по усовершенствованию регуляторных процедур. Эти предложения оборонное ведомство вынесено на обсуждение Координационного штаба с участием:

  • вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова,
  • министра обороны Украины Алексея Резникова.
Обратите внимание! В Минобороны ранее рассказывали об "Армии дронов". Самых профессиональных военных, которые возглавят ударные роты, уже отобрали. Каждая группировка будет иметь беспилотники, боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование. Защитники будут бить врага в горячих точках.
Автор: Ольга Котів