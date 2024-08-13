Ударили в сердце бумажной армии: какие функции уже доступны и скоро будут в приложении Армия+

На прошлой неделе в Украине начало работать новое приложение для военных – Армия+. Сейчас в нем уже прошли авторизацию более 50 тысяч военных, а воинские части начали обслуживать электронные рапорты.

В эфире телемарафона заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, какие функции сейчас доступны в приложении, а что – планируют ввести в ближайшее время. Так, одним из главных запросов от военных была возможность создания электронных рапортов, передает 24 Канал.

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Какие функции доступны в Армия+ и что появится в будущем

Черногоренко рассказала, что перед тем, как запускать в работу приложение Армия+, Минобороны провели сотни консультаций, сотрудничало с военными, чтобы узнать об их потребностях и опросили около 60 тысяч военнослужащих. И основная цель приложения заключается в том, чтобы военные могли заниматься службой, а не бумагами. По словам заместителя министра обороны, военным стоит фокусироваться на выполнении боевых задач, а не заниматься оформлением бумажных документов.

Мы хотим облегчить службу наших защитников, и стремимся радикально трансформировать взаимоотношения между солдатом, командиром, государством и создать экосистему услуг, в центре которой украинский военный. И мы это будем делать через прозрачную обратную связь,

– отметила Черногоренко.

К примеру, заместитель министра обороны рассказала, что военный может в приложении направить электронный рапорт на отпуск. Его можно сформировать всего в 2 клика, электронный документ не потеряется среди кучи бумаг командира, а также его не надо подписывать. В общем, электронный рапорт можно оформить всего за 2 минуты.

Сейчас пользоваться приложением Армия+ могут военные Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. Однако в будущем Минобороны планирует масштабировать приложение на все Силы обороны.

В целом, сейчас в Армия+ доступны 11 видов рапортов, которые можно подавать онлайн. Если какие-то рапорты непонятны для военных, то в приложении есть подсказки для пользователей.

Рапорты – это наиболее ожидаемые документы для военных. Мы провели опрос, по результатам которого поняли, что это закроет более половины запросов наших военных. Фактически, мы ударили в самое сердце бумажной армии,

– отметила Черногоренко.

Также в приложении планируют запустить обучение для военных. Черногоренко отметила, что Минобороны стремится сделать этот процесс современным и дистанционным. Более того, эта функция в будущем позволит учиться даже военным на линии боевого соприкосновения.

Следующим важным шагом, над которым работает Минобороны, это является создание полноценного боевого удостоверения в приложении. Оно будет приравниваться к бумажному, будет иметь собственный Qr-код. Относительно следующих функций, которые будут в приложении, Черногоренко сообщила, что о них будет известно после совместной работы с правительством, Генштабом ВСУ и военными.

. На сегодня в приложении Армия+ успешно прошли авторизацию более 50 тысяч военных. 80 воинских частей уже начали обслуживать электронные рапорты в приложении.