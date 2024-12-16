Есть признаки, что солдаты КНДР были убиты или ранены на Курщине, – Пентагон

Пентагон говорит, что северокорейская армия понесла серьезные потери на Курском направлении. В США нашли признаки того, что солдаты из КНДР были убиты и ранены на западе Курщины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews. Ранее в сети появились кадры с убитыми северокорейцами на войне.

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Реальное количество потерь армии КНДР неизвестно

"Мы действительно оцениваем, что северокорейские солдаты участвовали в боях в Курской области. У нас есть признаки того, что они понесли потери, как убитыми, так и ранеными", – сказал представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

Однако он добавил, что у него нет подробностей по количеству потерь КНДР.

Напомним, что в сети в воскресенье, 15 декабря, появились кадры убитых российских и северокорейских солдат на Курщине. Военные говорят, что это последствия субботних штурмов.

На фото видно по меньшей мере 22 тела вражеских солдат, но в Центре противодействия дезинформации заметили, что реальные потери армии КНДР на Курщине значительно больше.

Ведь российское командование бросает их в бои без бронетехники. Они накапливаются в посадках, а потом идут штурмовать узкие участки фронта с нескольких направлений одновременно.