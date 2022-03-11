Армия Лукашенко – 65 тысяч человек, из них – только 45 тысяч военные, – Геращенко

Недавно появилась информация, что белорусские войска могут атаковать Украину 11 марта 2022 года. Об этом прокомментировал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Антон Геращенко подчеркнул, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко уже давно вступил в сговор с Путиным и отдал территорию Беларуси для подлого нападения на Украину.

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Геращенко о белорусских войсках

Советник министра внутренних дел Украины заявил, что армия Лукашенко – это всего лишь 65 тысяч человек. При этом из них 20 тысяч человек – это гражданские. Соответственно, 45 тысяч человек являются военнослужащими, из которых боеспособные сухопутные войска можно оценить в 20 – 25 тысяч максимум.

Геращенко также подчеркнул, что у белорусских военных не то что нет мотивации воевать против украинской армии, а минус бесконечность.

Циническая провокация россиян

В пятницу, 11 марта, российские самолеты вылетели из пункта Дубровица (Беларусь), вошли в воздушное пространство Украины, развернулись над населенными пунктами Городичи и Тумени.

После этого россияне обстреляли с неба белорусскую деревню Копани. Позже Центр стратегических коммуникаций заявил, что с территории Беларуси может начаться наступление на Украину.

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