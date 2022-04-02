Армия мародеров: оккупанты открыли базар в Беларуси, где продают награбленное в Украине

Российские захватчики пытаются продать вещи, которые они награбили у мирных жителей. Для этого они обустроили специальный базар в Беларуси.

По данным украинской разведки, оккупанты вывозят все награбленные вещи в специально выделенных для этого грузовиках. Одна из таких колонн сейчас уехала из города Бурынь Сумской области. Внутри – промышленные товары и бытовая техника.

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Грабят просто все

В белорусском городе Наровля оккупанты "открыли" базар, где продают все награбленное в Украине имущество. Там и стиральные и посудомоечные машины, холодильники, велосипеды, мотоциклы. Много посуды, косметики, детских игрушек, ковров, драгоценных украшений. Все это российские захватчики украли у мирных жителей.

Они додумались даже до того, чтобы отправлять эти вещи через службы доставки к себе домой. Такое было зафиксировано в белорусском Мозыре.

Оккупанты хотят также обменять доллары и евро, но им не удается: белорусы не соглашаются их брать из-за внутренних ограничений по обороту валюты, а в банк военные почему-то не идут – якобы запретило командование.

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