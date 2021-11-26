Армия не причастна, – Зеленский о подготовке возможного госпереворота
Источник:24 канал
Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не причастна к подготовке возможного госпереворота. В частности, говорится о заявлении президента касательно его подготовки, что планировали на 1–2 декабря и должны были привлечь миллиард долларов.
По словам Зеленского, к нему пытаются привлечь олигарха Рината Ахметова. Журналистка рассказала Зеленскому на пресс-марафоне, что иностранные СМИ предоставили информацию о подготовке госпереворота, используя слово путч на английском, то есть при участии военных. Она заявила, что в мире началось обсуждение этой темы.
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Украинская армия не причастна к подготовке возможного госпереворота
Владимир Зеленский заявил, что "к военным это не имеет никакого отношения".
Уверен, что нет, у нас серьезная армия… Я знаю, что они меня уважают, они защищают наше государство и не занимаются никакими путчами… Я сказал, что есть информация (о возможной подготовке к госперевороту – 24 канал) от агентуры... Есть аудиодорожка с обсуждением этого вопроса с привлечением человека, о котором я сказал (говорится об Ахметове – 24 канал) к этой ситуации,
– заявил Зеленский.
Добавил, что "прежде всего, речь идет о финансовой поддержке" бизнесмена. Кроме того, Зеленский заявил, что:
- "ни к какому путчу это не имеет никакого отношения;
- наша армия – не путчисты, они этим не занимаются;
- они с народом".
Владимир Зеленский заверил, что "никакого путча у нас не будет, никакого путча нет. Мы не изменяем нашему суверенитету и не изменяем нашему государству. Если кому-то очень хочется – это ошибка и это будет последней ошибкой в этом государстве".
Коротко о заявлениях Владимира Зеленского во время медиамарафона
- Владимир Зеленский 26 ноября провел медиамарафон, посвященный экватору своей каденции. На встречу с президентом были приглашены представители 30 украинских и международных СМИ. Журналисты могли задать вопросы президенту.
- В частности, президент рассказал, что они получили информацию о подготовке государственного переворота 1 – 2 декабря. К нему хотят привлечь олигарха Рината Ахметова.
- Также президент сообщил, что ему поступила информация о том, что на бывшего главу ГУР Василия Бурбу готовят покушение. Бурбе предложили государственную охрану, однако бывший главный разведчик отказался.
- Детальнее о заявлениях Владимира Зеленского читайте по ссылке.