Армия Норвегии страдает от недостатка нижнего белья: все из-за коронавируса

Из-за пандемии COVID-19 норвежская армия переживает невиданные трудности. Ситуация ухудшилась настолько, что после завершения службы призывники должны возвращать выданное им нижнее белье.

До недавнего времени Норвегия позволяла солдатам оставлять себе нижнее белье, но все изменил коронавирус. По причине закрытия заводов и проблем с транспортом стало сложнее поставлять одежду.

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Следовательно, норвежские военные просят призывников сдавать нижнее белье, в частности бюстгальтеры и носки. К слову, изначально это было добровольно, однако теперь стало обязательным.

У нас недостаточно запасов. Вещи стирают, чистят и проверяют. Выдаем в хорошем состоянии,

– объяснили служащие.

Ситуация с коронавирусом в Норвегии

заболели – 440 184 человека;

выздоровели – 88 952 пациента;

умерли – 1 350 граждан.

Норвегия охраняет северные рубежи НАТО, потому что граничит с Россией. Ежегодно скандинавская страна призывает на военную службу около 8 000 юношей и девушек.