Армия отбивает атаки на отлично по большинству направлений, – Офис Президента
Михаил Подоляк заявил, что украинская армия отбивает атаки врага на отлично по большинству направлений. В плен взяты российские солдаты.
Советник главы Офиса Президента отметил, что авиация и бронетехника противника уничтожается. Об этом он сообщил в комментарии 24 каналу.
Читайте также Россия напала на Украину: хронология основных событий
Армия отбивает атаки на отлично по большинству направлений. Но, как сказал президент Зеленский, не только армия, но и все граждане Украины сегодня являются основой нашей обороны,
– подчеркнул Михаил Подоляк.
"Принято решение о всеобщей мобилизации. Каждый, кто может присоединиться к обороне страны, будет иметь такую возможность. Ветераны не только Вооруженных сил, но и силовых структур должны присоединиться к защите государства", – продолжил советник главы Офиса Президента.
Он подчеркнул, что при этом оборона зависит от спокойного функционирования общества.
Как нужно действовать украинцам
Михаил Подоляк пояснил, что ключевой сценарий России – это разрушение всех систем управления обществом, дестабилизация государственной системы
Поэтому поддерживать нормальную работу государственных институтов, нормальную работу предприятий, обеспечение людей необходимыми товарами и услугами. Это то, чем может помочь каждый гражданин на своем месте,
– добавил он.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!