Российский офицер слил "Атэш" данные о позициях подразделений на Херсонском направлении
- Российский офицер сдал движению "Атеш" информацию о позициях подразделений ВС России на Херсонском направлении, чтобы помочь защитить жителей Херсона.
- "Атеш" заверил, что данные уже получили Силы обороны Украины, а сам агент продолжает сотрудничество.
Офицер воздушно-десантных войск России решил помочь Силам обороны. Он слил "Атеш" информацию о позициях подразделений ВС России на Херсонском направлении.
Об этом пишет движение "Атеш".
Почему офицер России сдал своих?
Как рассказали в "Атеш", офицер 247-го гвардейского десантно-штурмового полка армии России несколько месяцев назад вышел на контакт с движением. Он якобы захотел помочь спасти жителей Херсона от действий российских оккупантов.
Неоднократно он передавал нам реальные позиции соседних подразделений, в частности операторов БпЛА, которые атаковали Херсон,
– объяснили в "Атеш".
Данные уже получили Силы обороны Украины, заверил "Атеш". В то же время отмечается, что агент находится в безопасности и дальше сотрудничает с партизанами.
Волонтер, жительница Олешек Ирина Алехина рассказала 24 Каналу, что там остается до тысячи жителей, но голод охватил почти весь левый берег Херсонщины. По ее словам, продукты если и появляются, то очень дорогие и некачественные. К тому же магазины постоянно обстреливают оккупанты.
Какие потери России на войне?
Российские войска могли продвигаться возле Доброполья из-за неблагоприятной погоды для полетов дронов ВСУ. Однако, по словам офицера бригады "Рубеж" НГУ Андрея Отченаш, в последних вражеских штурмах за 1,5 дня враг потерял более взвода россиян.
В ISW отметили, что российское военное командование преувеличивает свои успехи в Украине. Реальные достижения оккупантов значительно меньше, а наступление замедлилось из-за больших потерь.