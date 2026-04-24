Российский офицер слил "Атэш" данные о позициях подразделений на Херсонском направлении

Офицер воздушно-десантных войск России решил помочь Силам обороны. Он слил "Атеш" информацию о позициях подразделений ВС России на Херсонском направлении.

Об этом пишет движение "Атеш".

Почему офицер России сдал своих?

Как рассказали в "Атеш", офицер 247-го гвардейского десантно-штурмового полка армии России несколько месяцев назад вышел на контакт с движением. Он якобы захотел помочь спасти жителей Херсона от действий российских оккупантов.

Неоднократно он передавал нам реальные позиции соседних подразделений, в частности операторов БпЛА, которые атаковали Херсон,

– объяснили в "Атеш".

Данные уже получили Силы обороны Украины, заверил "Атеш". В то же время отмечается, что агент находится в безопасности и дальше сотрудничает с партизанами.

Волонтер, жительница Олешек Ирина Алехина рассказала 24 Каналу, что там остается до тысячи жителей, но голод охватил почти весь левый берег Херсонщины. По ее словам, продукты если и появляются, то очень дорогие и некачественные. К тому же магазины постоянно обстреливают оккупанты.

