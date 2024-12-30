Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Россия все чаще привлекает бывших заключенных и людей с огромными долгами в свои ряды.

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Россия вербует солдат среди заключенных и должников

Согласно новым законам, лиц с уголовными делами освобождают от наказания, если они подпишут контракт и станут частью армии. К тому же набор военных расширяется за счет нелегальных иммигрантов и коррумпированных чиновников, чью уголовную ответственность прощают в обмен на службу в армии.

Одним из последних случаев стал инцидент в Санкт-Петербурге, когда двое мужчин, задержанных за контрабанду кокаина на сумму 30 миллионов долларов, избежали наказания, подписав контракт на службу в армии.

Они стали частью штурмовой роты, что подтверждает тенденцию Кремля использовать преступников для пополнения своих военных сил.

Увеличение потерь и избежание мобилизации

Российские аналитики считают, что Кремль отчаянно нуждается в пополнении, поскольку многочисленные потери на фронте требуют новых солдат.

Однако, в отличие от многих стран, Россия пытается избежать всеобщей мобилизации, чтобы не допустить внутренних беспорядков. Кроме того, в России вступил в силу закон, который прощает долги до 10 миллионов рублей (примерно 100 000 долларов) для тех, кто записывается в армию.

Председатель организации "Россия за решеткой" Ольга Романова предупреждает, что такая политика может иметь серьезные последствия для уровня преступности в России, ведь она фактически разрывает связь между преступлением и наказанием.