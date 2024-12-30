Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The New York Times. Росія все частіше залучає колишніх ув'язнених та людей з величезними боргами до своїх лав.

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Росія вербує солдатів серед ув'язнених і боржників

Відповідно до нових законів, осіб із кримінальними справами звільняють від покарання, якщо вони підпишуть контракт і стануть частиною армії. До того ж набір військових розширюється внаслідок нелегальних іммігрантів та корумпованих чиновників, чию кримінальну відповідальність прощають в обмін на службу в армії.

Одним з останніх випадків став інцидент у Санкт-Петербурзі, коли двоє чоловіків, затриманих за контрабанду кокаїну на суму 30 мільйонів доларів, уникли покарання, підписавши контракт на службу в армії.

Вони стали частиною штурмової роти, що підтверджує тенденцію Кремля використовувати злочинців для поповнення своїх військових сил.

Збільшення втрат та уникнення мобілізації

Російські аналітики вважають, що Кремль відчайдушно потребує поповнення, оскільки численні втрати на фронті вимагають нових солдатів.

Однак, на відміну від багатьох країн, Росія намагається уникнути загальної мобілізації, щоб не допустити внутрішніх заворушень. Крім того, у Росії набув чинності закон, який прощає борги до 10 мільйонів рублів (приблизно 100 000 доларів) для тих, хто записується до армії.

Голова організації "Росія за ґратами" Ольга Романова попереджає, що така політика може мати серйозні наслідки для рівня злочинності в Росії, адже вона фактично розриває зв'язок між злочином і покаранням.