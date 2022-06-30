Армия России – сборище террористов: СБУ установила обстоятельства запуска ракет по Кременчугу
Источник:СБУ
Россияне утверждают, что попали в торговый центр "Амстор" в Кременчуге случайно. Впрочем, СБУ установила все обстоятельства запуска ракет по ТРЦ. Все факты свидетельствуют о военном преступлении.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что обстреляв ТРЦ в Кременчуге оккупанты сознательно совершили военное преступление. Спецслужбы собирают все факты и та информация, которая уже известна, разбивает выдумки российской пропаганды вдребезги.
Крики, тьма и дым в Кременчуге: работник ТЦ вспомнил ужасы ракетного удара
Все выдумки россиян опровергаются фактами
Запуск ракет "Х-22" россияне совершили с бомбардировщиков "Ту-22М3", взлетевших с аэродрома "Шайковка" в Калужской области России. Сами же ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области.
На видео с момента удара отчетливо видно, что оккупанты попали именно в ТЦ, где находилось много посетителей. Можно сравнить спутниковые снимки города до и после обстрела.
Все факты относительно удара россиян по ТЦ: смотрите видео
На заводе никаких складов с техникой не было
Что касается обстрела завода, то никаких складов с военной техникой там не было: он производил асфальтосмесительные установки.
Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия России – это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства на данный момент тщательно документируются,
– сказал Иван Баканов.
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире единого телемарафона также подчеркнул, что никакой военной базы там нет. Рядом есть завод, который уже несколько лет не работает и на котором не существует никакой военной техники или военных складов.
Они говорят о том, что они стреляли по складам с оружием и детонация привела к тому, что позже огонь перешел на ТЦ. Мы видели видео. Все видели, что никакой детонации и взрывов снарядов не было и вокруг ничего подобного не произошло,
– сказал он.
Денисенко сообщил, что вся информация об обстреле торгового центра в Кременчуге передана в ООН и посольства всех стран, а также во все СМИ мира. Следующим этапом будет Гаага.
Он подчеркнул, что сейчас идет большая информационная война и важно убедить ту часть мира, на которую Россия имеет большое информационное влияние. В частности, Китай и Индию.Важно: перед ракетным обстрелом в торговом центре "Амстор" находились около 1000 человек. К счастью, большинство из них перешли в укрытие, которое спасло им жизнь. Однако, к сожалению, 18 человек погибли. Спасатели обнаружили 8 останков тел, которые нужно будет идентифицировать со временем. Кроме того, 21 человек считается пропавшим без вести.
Отметим, что правоохранители установили имена российских летчиков, которые ударили по торговому центру в Кременчуге. Им грозит пожизненное заключение. Сейчас Украина пытается убедить мир, что то, что сделали россияне с ТРЦ – не что иное, как террористический акт.
К теме – момент попадания ракеты в ТЦ "Амстор": смотрите видео