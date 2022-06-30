Армия России – сборище террористов: СБУ установила обстоятельства запуска ракет по Кременчугу

Россияне утверждают, что попали в торговый центр "Амстор" в Кременчуге случайно. Впрочем, СБУ установила все обстоятельства запуска ракет по ТРЦ. Все факты свидетельствуют о военном преступлении.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что обстреляв ТРЦ в Кременчуге оккупанты сознательно совершили военное преступление. Спецслужбы собирают все факты и та информация, которая уже известна, разбивает выдумки российской пропаганды вдребезги.

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Все выдумки россиян опровергаются фактами

Запуск ракет "Х-22" россияне совершили с бомбардировщиков "Ту-22М3", взлетевших с аэродрома "Шайковка" в Калужской области России. Сами же ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области.

На видео с момента удара отчетливо видно, что оккупанты попали именно в ТЦ, где находилось много посетителей. Можно сравнить спутниковые снимки города до и после обстрела.

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На заводе никаких складов с техникой не было

Что касается обстрела завода, то никаких складов с военной техникой там не было: он производил асфальтосмесительные установки.

Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия России – это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства на данный момент тщательно документируются,

– сказал Иван Баканов.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире единого телемарафона также подчеркнул, что никакой военной базы там нет. Рядом есть завод, который уже несколько лет не работает и на котором не существует никакой военной техники или военных складов.

Они говорят о том, что они стреляли по складам с оружием и детонация привела к тому, что позже огонь перешел на ТЦ. Мы видели видео. Все видели, что никакой детонации и взрывов снарядов не было и вокруг ничего подобного не произошло,

– сказал он.

Денисенко сообщил, что вся информация об обстреле торгового центра в Кременчуге передана в ООН и посольства всех стран, а также во все СМИ мира. Следующим этапом будет Гаага.

Он подчеркнул, что сейчас идет большая информационная война и важно убедить ту часть мира, на которую Россия имеет большое информационное влияние. В частности, Китай и Индию.

Отметим, что правоохранители установили имена российских летчиков, которые ударили по торговому центру в Кременчуге. Им грозит пожизненное заключение. Сейчас Украина пытается убедить мир, что то, что сделали россияне с ТРЦ – не что иное, как террористический акт.

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