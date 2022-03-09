Армия создана для защиты своего народа, а не для нападения на другой, – российские пленные

Российские пленные солдаты вышли к журналистам и рассказали почему они пришли в Украину и даже какие выводы успели сделать. Они призвали других россиян сложить оружие.

Пленники обратились к другим подразделениям своей армии, призвав их отказываться от боевых действий полностью.

Важно Слышали в радиоэфире, что одну из наших бригад полностью уничтожили, – пленные россияне

Армия предназначена для защиты своего государства, но не для нападения на другое,

– признали россияне.

Они попросили Путина прекратить бомбежку и остановить убийство мирных жителей, в частности детей.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Может заинтересовать – Один из первых пленных признался, что приехал не на учения: