Армия создана для защиты своего народа, а не для нападения на другой, – российские пленные
9 марта 2022 , 16:25Читати новину українською
Источник:Интерфакс – Украина
Российские пленные солдаты вышли к журналистам и рассказали почему они пришли в Украину и даже какие выводы успели сделать. Они призвали других россиян сложить оружие.
Пленники обратились к другим подразделениям своей армии, призвав их отказываться от боевых действий полностью.
Важно Слышали в радиоэфире, что одну из наших бригад полностью уничтожили, – пленные россияне
Армия предназначена для защиты своего государства, но не для нападения на другое,
– признали россияне.
Они попросили Путина прекратить бомбежку и остановить убийство мирных жителей, в частности детей.
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