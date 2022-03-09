Полонені звернулись до інших підрозділів своєї армії, закликавши їх відмовлятись від бойових дій повністю.

Важливо Чули в радіоефірі, що одну з наших бригад повністю знищили, – полонені росіяни

Армія призначена для захисту своєї держави, але не для нападу на іншу,

– визнали росіяни.

Вони попросили Путіна припинити бомбардування та зупинити вбивство мирних жителів, зокрема, дітей.



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