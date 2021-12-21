Армия США в Европе и военная помощь Киеву: Госдеп ответил России на "ультиматумы"

В Госдепе США услышали требования России и готовы к дипломатическому общению. Вместе с тем, в Вашингтоне заявили, что увеличат военную помощь Украине в случае российской агрессии.

Об этом сообщила помощница госсекретаря США Карен Донфред. Она отметила, что некоторые предложения Кремля являются неприемлемыми для Вашингтона.

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США готовы к переговорам с Россией по вопросам безопасности

Донфред подчеркнула, что переговоры с Россией по вопросам безопасности могут состояться уже в январе – по линии НАТО и ОБСЕ. В Вашингтоне считают, что единственным возможным путем разрешения ситуации между Россией и Украиной является дипломатический.

При этом США готовы и дальше сдерживать Москву методом санкций. Также Соединенные Штаты могут увеличить военную помощь Украине в случае российской агрессии. Более того, американские власти не исключают возможности изменений в размещении войск НАТО в Европе.

В Госдепе сообщили, что пока речи о присоединении США к нормандскому формату нет, однако Вашингтон его будет поддерживать.

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Что известно об ультиматумах России Североатлантическому альянсу:

Российский МИД предложил НАТО и США так называемые "договоры о безопасности".

Таким образом Кремль требует гарантий невступления Украины в Североатлантический альянс.

Москва предлагает отозвать решение НАТО от 2008 года.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что ответ в МИД хотят услышать срочно.

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