Армия США в Европе и военная помощь Киеву: Госдеп ответил России на "ультиматумы"
Источник:Государственный департамент США
В Госдепе США услышали требования России и готовы к дипломатическому общению. Вместе с тем, в Вашингтоне заявили, что увеличат военную помощь Украине в случае российской агрессии.
Об этом сообщила помощница госсекретаря США Карен Донфред. Она отметила, что некоторые предложения Кремля являются неприемлемыми для Вашингтона.
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США готовы к переговорам с Россией по вопросам безопасности
Донфред подчеркнула, что переговоры с Россией по вопросам безопасности могут состояться уже в январе – по линии НАТО и ОБСЕ. В Вашингтоне считают, что единственным возможным путем разрешения ситуации между Россией и Украиной является дипломатический.
При этом США готовы и дальше сдерживать Москву методом санкций. Также Соединенные Штаты могут увеличить военную помощь Украине в случае российской агрессии. Более того, американские власти не исключают возможности изменений в размещении войск НАТО в Европе.Обратите внимание! В Госдепе сообщили, что пока речи о присоединении США к нормандскому формату нет, однако Вашингтон его будет поддерживать.
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Что известно об ультиматумах России Североатлантическому альянсу:
- Российский МИД предложил НАТО и США так называемые "договоры о безопасности".
- Таким образом Кремль требует гарантий невступления Украины в Североатлантический альянс.
- Москва предлагает отозвать решение НАТО от 2008 года.
- Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что ответ в МИД хотят услышать срочно.
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