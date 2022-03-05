Армия становится сильнее: через несколько дней захватим какой-нибудь корабль или вертолет, – Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что с каждым днем боев наша армия становится все сильнее и мощнее. В частности, это касается и защитников Николаевской области.

По словам Виталия Кима, наша армия в перспективе скоро может захватить серьезную вражескую технику. В частности, корабль или вертолет.

Заметьте Эта война объединила всю Украину, даже пророссийские теперь ненавидят россиян, – Ким

Должен вам сказать, что с каждым днем боев наша армия, в частности, наша николаевская областная армия становится все сильнее. В самом деле, мы вооружаемся за счет них, этим же оружием мы их сбиваем,

– заявил Ким.