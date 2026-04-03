Среди тройки лидеров: какое место заняла Украина в рейтинге крупнейших армий мира 2026 года
3 апреля, 20:53
Дария Черныш
Основные тезисы
  • Украина заняла третье место в рейтинге крупнейших армий мира с численностью 5 миллионов военных.
  • Рейтинг возглавили Бангладеш и Вьетнам с армиями численностью 7 и 5,75 миллиона человек соответственно.

Аналитики подсчитали, что численность украинской армии в 2026 году достигла 5 миллионов военных. Возглавляют рейтинг Бангладеш и Вьетнам.

Полный список с учетом активных войск и резерва опубликовали в GlobalFirepower.

Смотрите также Нардеп честно ответил, может ли война закончиться в ближайшее время

Какова численность крупнейших армий?

Аналитики выделили два подхода к формированию сил армий. Отмечается, что общая численность показывает мобилизационные возможности страны, тогда как активные силы определяют немедленную боевую готовность.

Рейтинг 2026 года возглавило войско Бангладеша. Его общая численность превышает 7 миллионов человек. Из них подавляющее большинство – резерв и военизированные формирования.

Второе место занял Вьетнам с армией в 5,75 миллионов военных.

А вот Украине досталось третье место. По данным аналитиков, армия страны насчитывает 5 миллионов военных, 900 тысяч из которых – на действительной службе.

Рейтинг крупнейших армий мира 2026 / Скриншот с Visual Capitalist

Учитывая количество действующих военных, лидером остается Китай с около 2 миллионами человек. Далее следуют Индия, Россия и США.

Аналитики говорят, что стратегии формирования различаются между странами. Например, Южная Корея и Тайвань удерживают резервы из-за напряженности в регионе. В то же время Израиль имеет высокомобилизованную систему резерва армии, которую быстро можно активизировать.

Успехи ВСУ в войне России против Украины

  • Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов рассказал в комментарии 24 Каналу, что ВСУ начали наступать на Юге до отключения Starlink в российской армии. По его словам, если бы у оккупантов связь исчезла на несколько дней раньше, то украинские бойцы могли бы продвинуться глубже.

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что в марте 2026 года российская армия потеряла более 35 тысяч военных. Только благодаря дронам Силы обороны обезвредили почти 34 тысячи оккупантов.

  • К тому же, по данным главы государства, украинские защитники уничтожили 274 системы ПВО россиян за месяц. Продолжаются атаки и на военную логистику противника.