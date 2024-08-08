В Украине официально запустили приложение Армия+: какие его преимущества и функции

Владимир Зеленский представил новое мобильное приложение для военнослужащих Армия+. Его цель - упростить административные процессы и уменьшить бумажную бюрократию.

Приложение начнет работу с базовыми функциями и постепенно будет дополняться новыми возможностями. Зеленский подчеркнул, что новое приложение будет способствовать повышению эффективности армии.

Смотрите также В Минобороны объяснили, есть ли необходимость в электронных повестках

Какой функционал у Армия+

8 августа состоялась презентация нового мобильного приложения для военнослужащих под названием Армия+.

Сегодня мы делаем шаг к современности. Шаг к эффективности. То, что усиливает всю нашу армию, потому что усиливает каждого командира, и впоследствии – каждого воина нашей армии,

– отметил Зеленский.

Согласно его словам, приложение Армия+ начнет свою работу сегодня, 8 августа, и будет постепенно дополняться новыми функциями.

В Украине запустили приложение Армия+: смотрите видео

"Стартует оно с базовых функций. И будем наполнять его новыми функциями. В частности, сразу – электронные рапорты. Когда за несколько минут и кликов можно сделать то, что сейчас занимает минимум часы и дни. Также будет Армия ID. И опрос, чтобы видеть реальную ситуацию с обеспечением наших подразделений", – поделился президент.

Зеленский также отметил, что цель приложения заключается в том, чтобы освободить украинскую армию от "устаревшей, никому не нужной бюрократии и заполнения бумаг".

На следующих этапах развития Армии+ в приложении должны появиться новые функции, которые будут включать социальные и коммуникационные потребности на службе.

Также в новом приложении от Минобороны для надежной коммуникации между воинами есть защищенные чаты.

Обратите внимание! Скачать приложение можно в App Store и Google Play.