Лашет может сильно подпортить планы Байдена о решительным действиям против России и Китая

Уже осенью в Германии появится новый канцлер. Им может стать Армин Лашет. Его называют неудачной копией Ангелы Меркель. В то же время политик может сильно испортить планы Джо Байдена по объединению демократий.

Вставлять палки в колеса Байдену есть кому даже в Европе, причем делать это могут отдельные игроки даже не осознанно. Ведь та программа, на которой настаивает Байден, должна заставить некоторые страны ЕС пересмотреть свои подходы к отношениям, с той же Россией и Китаем. Но не все к этому готовы.

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До сегодняшнего дня роль лидера ЕС взяла на себя Германия. Но, так как Ангела Меркель уже в сентябре покинет свой пост, на роль нового лидера Европы сватают её вероятного преемника на посту канцлера Германии – Армина Лашета. Сторонники меркелевской Христианско демократической партии, конечно же расхваливают Лашета.

Они заявляют, что у него целая масса достоинств, которыми должен обладать новый лидер Европы: он был членом Европейского парламента, возглавляет одну из земель в Германии, и он большой сторонник устоявшейся франко-германской дружбы. Но, стоит копнуть глубже и возникает вопрос – а достаточно ли этих качеств для лидера, который способен пересмотреть фундаментальные принципы Европы?

За что критикуют Лашета

И здесь в игру вступают критики Армина Лашета. Они часто вспоминают политику его неприметную работу в Европарламенте и невнятные комментарии по глобальным вопросам. Его часто называют неудачной копией Ангелы Меркель – оболочка та же, а вот наполнения – нет.

Критики меркелевской политики давно заявляют – Европе пора меняться. Её и еще одну приверженцы партии ХДС Урсулу фон дер Ляйен уже в открытую обвиняются в том, что они слишком долго отказывались занимать жесткую позицию по внутренним и внешним вызовам, с которыми сталкивается ЕС, отдавая приоритет личным выгодам в экономических связях Германии.



Лашета называют неудачной копией Ангелы Меркель / Фото АР

По сути другие члены ЕС начинают осознавать – политика Меркель часто строилась на личных интересах, которые шли в ущерб всему Евросоюзу. Меркель отказывалась делать смелые, порой рискованные, шаги в сторону трансформации Европы. Это и газовая зависимость от России и лоббирование торговли с Китаем.

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И проблема в том, что Лашет, как представитель партии ХДС будет придерживаться такой же позиции – никаких трансформаций и сохранение статус-кво. Но даже в самой Германии есть те кто считает, что такой подход ведет к стагнации Европы. Например, если говорить о внутренних вызовах, то многих в Брюсселе повергли в шок заявления Лашета относительно Венгрии и Польши, последние законы которых о СМИ и ЛГБТ идут сильно вразрез с постулатами европейского верховенства права.

По факту еще в июне Лашет заявил – ЕС нужно понять власти Варшавы и Будапешта и перестать на них давить. Такого же принципа – оставить всё как есть, Лашет придерживается и относительно Китая. Он последовательно продолжает политику Меркель о том, что Пекин – это крупнейший торговый партнер и именно так к нему нужно и относится.

Напомню, пока Байден убеждал европейцев объединиться вокруг китайского вызова, Меркель намекала, что Европе и Китаю всё же стоит наращивать товарооборот и экономические связи. По мнению критиков Лашета – он будет придерживаться ровно той же политики.

Позиция Лашета по российскому проекту "Северный поток-2"

Сам же Лашет заявляет, что его политический стиль – это смесь "трезвости" Меркель и "страсти" Макрона к большей европейской интеграции. И в этом контексте непонятна позиция Лашета по российскому проекту "Северный поток-2". Ранее он заявлял, что не стоит смешивать политику и торговлю, а несколько дней назад предупредил Москву о том, что ее ждут жесткие санкции, если она начнет использовать газопровод как оружие против Украины.

Что это – трезвость, или страсть – не понятно. Но всё же еще остается шанс, что Лашет не станет канцлером Германии, ведь последние опросы среди немецких избирателей показывают, что рейтинги ХЛС и лично Лашета тают.

Еще месяц назад Альянс демократических сил от которых выступает Лашет показывал не менее 30% поддержки среди немцев, а уже сегодняшние опросы показывают всего 23%. Конечно, всё может измениться, ведь до выборов в Бундестаг еще около 2 месяцев, но скептически настроены даже лояльные к ХДС СМИ. Издание Франкфурт Альгемайне пишет, что время совсем не на стороне Лашета, и он с радостью перенес бы выборы.

Из-за такого поведения предвыборную кампанию Лашета уже называют сонной, так как внятных ответов на запросы немцев он дать не может. Оказалось, что искусный закулисный политик совсем не готов к открытости и общению с простым народом. А ведь именно от них будет зависеть станет ли он канцлером, или нет.

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Наверное самой большой оплошностью Лашета стал скандал с его смехом во время страшных наводнений. Ранее, когда Германия тонула в сильных паводках, президент страны пытался утешить пострадавших немцев. Но камеры зафиксировали другое – за спиной у президента Лашет откровенно смеялся. Это повлекло за собой массу критики и негодования среди немцев.

Рейтинги оппонентов Лашета

Конечно, в пользу Лашета играют и рейтинги его оппонентов. Например, представитель "Зеленых" Аналенна Бербок – рейтинг её партии на 4% ниже, чем у ХДС. Другой кандидат – нынешний министр финансов Олаф Шольц и его партия социал-демократов уже дышит в затылок ХДС с отставанием всего в 1%. Но, к сожалению для социал-демократов, таким рейтингом они обязаны именно Шольцу, а немцы всё же голосуют не за личности, а за партии.

Как бы там ни было, но если Армин Лашет таки возьмет бразды правления Германией в свои руки, то он может сильно подпортить планы Байдена по объединению демократий и более решительным действиям против России и Китая. Конечно, если к октябрю в Европе не появятся абсолютно иные лидеры, в лице Франции и Италии, например.

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