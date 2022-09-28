Не туристы в Украине: как армяне приобщаются к защите государства от россии

Представители армянской общины с первых дней полномасштабной войны защищают Украину. К сожалению, среди них есть потери.

Об этом для 24 канала рассказал исполнительный директор Союза армян Украины Оваким Арутюнян.

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"Трагедия этой войны заключается в том, что сосед пришел с войной к соседу, которого называл братом. Другая трагедия, которая появляется сейчас, это то, что на поле боя будет встречаться грузин с грузином, армяне с армянами, белорусы с белорусами", – сказал Арутюнян.

Среди армян есть потери

По словам директора союза, армяне полностью интегрированы во все общественные процессы с украинцами. С 24 февраля многие армяне стоят на страже в ВСУ, в терробороне.

"Армяне волонтерят или просто остались жить в Украине и помогают фронту. Они не видят для себя другого пути, чем быть вместе до конца. Цифры не буду называть, во время войны лучше не сообщать", – сказал Арутюнян.

Он добавил, что, к сожалению, есть плохая новость для армянской общины. Это смерть Армена Петросяна.

"Это наш герой, погибший. Его почетно похоронили. Смерти случаются каждый день", – добавил Арутюнян.



Армен Петросян / Фото со страницы Овакима Арутюняна

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