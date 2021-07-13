Арсен Аваков подал в отставку
13 июля 2021 , 18:03Читати новину українською
Источник:МВД Украины
Арсен Аваков написал заявление об отставке с поста главы МВД. В кресле министра внутренних дел он просидел более 7 лет.
Ранее сообщалось, что увольнение Авакова "Слуги народа" могут обсудить во время закрытого заседания фракции 13 июля.
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Аваков подал в отставку
В соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" прошу принять мою отставку с должности министра внутренних дел Украины,
– написал в заявлении Аваков.
"Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Честь имею!" – добавил он.
Аваков написал заявление об отставке / Фото МВД