Арсен Аваков подал в отставку

Арсен Аваков написал заявление об отставке с поста главы МВД. В кресле министра внутренних дел он просидел более 7 лет.

Ранее сообщалось, что увольнение Авакова "Слуги народа" могут обсудить во время закрытого заседания фракции 13 июля.

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Аваков подал в отставку

В соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" прошу принять мою отставку с должности министра внутренних дел Украины,

– написал в заявлении Аваков.

"Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Честь имею!" – добавил он.



Аваков написал заявление об отставке / Фото МВД

Арсена Авакова назначили министром внутренних дел в 2014 году. На посту главы МВД он пробыл более 7 лет. За это время он работал в правительстве Яценюка, Гройсмана, Гончарука и Шмыгаля.