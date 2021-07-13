Арсен Аваков подал в отставку

13 июля 2021 , 18:03
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Источник:

МВД Украины

Арсен Аваков написал заявление об отставке с поста главы МВД. В кресле министра внутренних дел он просидел более 7 лет.

Ранее сообщалось, что увольнение Авакова "Слуги народа" могут обсудить во время закрытого заседания фракции 13 июля.

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Аваков подал в отставку

В соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" прошу принять мою отставку с должности министра внутренних дел Украины,
– написал в заявлении Аваков.

"Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Честь имею!" –  добавил он.


Аваков написал заявление об отставке / Фото МВД

Обратите внимание! Арсена Авакова назначили министром внутренних дел в 2014 году. На посту главы МВД он пробыл более 7 лет. За это время он работал в правительстве Яценюка, Гройсмана, Гончарука и Шмыгаля.

 

Автор: Олег Васьків