Почему решили нарушить традицию, организаторы города не сообщают. В то же время организаторы уже планируют, какой может быть новогодняя красавица 2023 года.

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"Следующая тема будет "белый квадрат Малевича". Он родился в Киеве. Это будет живописная арт-Елка – что-то очень новое и все в белом цвете", – поделился президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

Справка. "Черный квадрат" – картинка Казимира Малевича. Он родился в Украине, до 17 лет переезжал в различные населенные пункты нашего государства. Именно в Украине художник начал рисовать.

Сотни людей попали в сказку

Напомним, что на Софийской площади 18 декабря зажглась главная елка страны. Посмотреть на нее и окунуться в предновогоднюю сказку пришли сотни людей.

Уже 8 год новогоднее действо устраивает компания Folk Ukraine. Основной идеей нынешнего новогоднего дерева является вертеп и рождение Иисуса Христа. Вокруг елки стоят фигуры:

Спасителя;

Матери Божией;

святого Иосифа;

пастухов;

царев;

ангелов;

колядников.

Главная тема – рождение Иисуса

На верхушке дерева – Вифлеемская звезда, а над локацией – планеты нашей галактики.

Нет ничего лучше, чем показать в истории, как развивалось человечество и любовь к ближнему. Вертеп – библейский сюжет, именно он показывает историю Рождества,

– рассказал Добруцкий.

Нынешняя 30-метровая красавица украшена в теплые желто-красные цвета. Главная тематика праздника – рождение Иисуса. Поэтому основа праздничного дерева в виде вертепа.

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Возле нее расположили фотозоны, фудкорты, детские локации, арт-зону. Неподалеку, вокруг памятника Богдану Хмельницкому, разместили 400-метровый каток, вход на который детям до 18 лет – бесплатный.

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На фудкортах традиционно можно попробовать глинтвейн и разные лакомства. Разнообразие блюд настолько велико, что в новогоднюю ночь блюд хватит всем желающим.