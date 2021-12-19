Чому вирішили порушити традицію, організатори міста не повідомляють. Водночас організатори вже планують, якою може бути новорічна красуня 2023 року.
Зверніть увагу Відкриття головної ялинки України: Софійська площа засяяла вогнями – фоторепортаж 24 каналу
"Наступна тема буде "білий квадрат Малевича". Він народився в Києві. Це буде мальовнича арт-ялинка – щось дуже нове і все в білому кольорі", – поділився президент Folk Ukraine Ігор Добруцький.
Сотні людей потрапили в казку
Нагадаємо, що на Софійській площі 18 грудня запалала головна ялинка країни. Подивитись на неї та поринути в передноворічну казку прийшли сотні людей.
Вже 8 рік новорічне дійство влаштовує компанія Folk Ukraine. Основною ідеєю цьогорічного новорічного дерева є вертеп та народження Ісуса Христа. Навколо ялинки стоять фігури:
- Спасителя;
- Матері Божої;
- святого Йосипа;
- пастухів;
- царів;
- янголів;
- колядників.
Головна тема – народження Ісуса
На верхівці дерева – Вифлеємська зірка, а над локацією – планети нашої галактики.
Немає нічого кращого, ніж показати в історії, як розвивалось людство і любов до ближнього. Вертеп – біблійний сюжет, саме він показує історію Різдва,
– розповів Добруцький.
Цьогорічна 30-метрова красуня прикрашена у теплі жовто-червоні кольори. Головна тематика свята – народження Ісуса. Тому основа святкового дерева у вигляді вертепу.
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Біля неї розташували фотозони, фудкорти, дитячі локації, арт-зону. Неподалік, навколо пам'ятнику Богдану Хмельницькому, розмістили 400-метрову ковзанку, вхід на яку дітям до 18 років – безплатний.
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На фудкортах традиційно можна скуштувати глінтвейн та різі смаколики. Розмаїття страв настільки велике, що у й новорічну ніч наїдків вистачить усім охочим.