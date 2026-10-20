На фронте погиб 19-летний защитник из Харьковской области

На войне погиб Артем Ахвердиев. Он добровольно вступил в Вооруженные Силы Украины в 19 лет.

В Валки Харьковской области поступило подтверждение о гибели. Об этом сообщили в "Думка".

Что известно о погибшем защитнике?

Артем Русланович Ахвердиев родился 28 апреля 2007 года в Харькове. Учился в школе № 78, после чего получил профессию оператора компьютерной техники.

Он жил в многодетной семье, где воспитывались шестеро сыновей. Отец и трое братьев Артема также проходят военную службу в рядах Вооруженных Сил Украины.

В течение четырех лет парень занимался боксом. Он участвовал в соревнованиях всеукраинского уровня, где завоевывал призовые места.

В мае 2022 года, в возрасте 19 лет, он добровольно вступил в ВСУ. Проходил службу в воинской части А7041 в должности разведчика – оператора БПЛА. Артем Ахвердиев погиб в субботу, 10 октября, вблизи населенного пункта Земляной Яр Чугуевского района Харьковской области во время выполнения боевого задания в результате вражеского обстрела с помощью FPV-дронов.



Артем Ахвердиев / Фото "Думка"

Напомним, что в пятницу, 6 октября, во время выполнения боевого задания на фронте погиб видеооператор Василий Величко. До мобилизации мужчина работал видеооператором на полтавских телеканалах "ИРТ" и "Город Плюс".