Артем Азаров позывной "Художник" погиб в борьбе с российским оккупантом
Источник:телеграм BRATCHUK
Страна-агрессор безжалостно уничтожает украинские города уже 13-й день. За это время в борьбе с российским оккупантом пало немало украинских героев.
"Художник" погиб
В их число вошел Артем Азаров – позывной "Художник". Он погиб смертью храбрых на поле боя во время минометного обстрела.
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Помогал собратьям из ВСУ выполнять важное боевое задание и погиб во время минометного обстрела,
– говорится в сообщении.
Позывной Артема был связан с его деятельностью в гражданской жизни – художник. Мужчина совмещал художественную сферу и занятия боксом, был тренером и наставником.
Те, кто еще не успел ознакомиться с картинами, может это сделать в Харькове. Их там осталось немало. Планируют хранить и дальше, чтобы увековечить его подвиг ради Украины.
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