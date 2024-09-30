В Кривом Роге похоронили Артема Баландина, который погиб в результате удара по управлению полиции

В Кривом Роге похоронили 24-летнего Артема Баландина. Он погиб в результате удара по управлению полиции, который состоялся 27 сентября.

Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного" с места происшествия. Отметим, что кроме Артема в тот день погибли еще 3 человека.

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Гибель Артема Баландина

Как сообщают журналисты, попрощаться с Артемом Баландиным пришли коллеги, друзья и родные. В частности, корреспонденты пообщались с горожанкой Аленой, которая училась с погибшим в школе. Она вспоминает, что Артем всегда был приветливым и рад помочь другим.

Он запомнился мне очень спокойным и воспитанным. В течение последних двух лет мы жили в одном дворе. Всегда видела его улыбающимся,

– сказала она.

Крестный отец погибшего Артема – Сергей, рассказал, что когда узнал, что войска России ударили по полицейскому управлению, где служил крестник, сразу забеспокоился.

"Работал, учился, любил своих родителей.Он воспитывался в хороших руках. Могу сказать за этого ребенка только доброе слово", – рассказал мужчина.

Отметим, что тело Артема Баландина было обнаружено последним. Родные и близкие всю ночь провели на месте разбора завалов, надеясь на чудо. К сожалению, его не произошло. Известно, что парень работал старшим специалистом-криминалистом сектора криминалистического обеспечения следственного отдела Криворожского районного управления полиции.