Сбежавшего из Украины нардепа Дмитрука увидели в Лондоне, – СМИ
Источник:"Громадское"
Артема Дмитрука, который незаконно сбежал из Украины, увидели в Великобритании. Украинского народного депутата сняли в Лондоне.
Об этом журналистам "Громадского" сообщил их читатель с места происшествия. В частности, Артема Дмитрука заметили в лондонском торговом центре.
К теме Как Артем Дмитрук выехал в Молдову: ГБР установило обстоятельства побега нардепа
Нардепа Дмитрука увидели в Лондоне
Читатель издания отметил, что Дмитрука удалось увидеть, когда тот общался с продавцом магазина техники в торговом центре Westfield London, что на западе Лондона. Нардепа там заметили 1 сентября 2024 года.
Кроме этого, СМИ даже предоставили видео, где можно увидеть человека, внешне похожего на нардепа-беглеца.
Дмитрука увидели в торговом центре в Лондоне / Видео "Громадского"
На кадрах можно увидеть, как, вероятно, Дмитрук общается с темноволосой женщиной, держащей на руках маленькую девочку. В издании предположили, что это жена Дмитрука Анастасия и их дочь Варвара.
Нардеп мог находиться в Лондоне с женой и дочерью / Видео "Громадского"
Стоит отметить, что последний раз Анастасия Дмитрук публиковала сториз в инстаграме из Лондона 6 недель назад. На фото она показывала посещение Музея Виктории и Альберта.
Жена нардепа Дмитрука выставляла фото из Лондона несколько недель назад / Фото "Громадского"
К слову, о бегстве Артема Дмитрука из Украины стало известно благодаря расследованию "Украинской правды". По предварительной информации, нардеп незаконно покинул территорию Украины в субботу 24 августа.
Уже 29 августа ГБР объявило Дмитрука в международный розыск. Его подозревают в нападениях на военнослужащего и на правоохранителя. Кроме того, нардеп имел пророссийскую позицию и поддерживал УПЦ МП.