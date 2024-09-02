Сбежавшего из Украины нардепа Дмитрука увидели в Лондоне, – СМИ

Артема Дмитрука, который незаконно сбежал из Украины, увидели в Великобритании. Украинского народного депутата сняли в Лондоне.

Об этом журналистам "Громадского" сообщил их читатель с места происшествия. В частности, Артема Дмитрука заметили в лондонском торговом центре.

К теме Как Артем Дмитрук выехал в Молдову: ГБР установило обстоятельства побега нардепа

Нардепа Дмитрука увидели в Лондоне

Читатель издания отметил, что Дмитрука удалось увидеть, когда тот общался с продавцом магазина техники в торговом центре Westfield London, что на западе Лондона. Нардепа там заметили 1 сентября 2024 года.

Кроме этого, СМИ даже предоставили видео, где можно увидеть человека, внешне похожего на нардепа-беглеца.

Дмитрука увидели в торговом центре в Лондоне / Видео "Громадского"

На кадрах можно увидеть, как, вероятно, Дмитрук общается с темноволосой женщиной, держащей на руках маленькую девочку. В издании предположили, что это жена Дмитрука Анастасия и их дочь Варвара.

Нардеп мог находиться в Лондоне с женой и дочерью / Видео "Громадского"

Стоит отметить, что последний раз Анастасия Дмитрук публиковала сториз в инстаграме из Лондона 6 недель назад. На фото она показывала посещение Музея Виктории и Альберта.

Жена нардепа Дмитрука выставляла фото из Лондона несколько недель назад / Фото "Громадского"

К слову, о бегстве Артема Дмитрука из Украины стало известно благодаря расследованию "Украинской правды". По предварительной информации, нардеп незаконно покинул территорию Украины в субботу 24 августа.

Уже 29 августа ГБР объявило Дмитрука в международный розыск. Его подозревают в нападениях на военнослужащего и на правоохранителя. Кроме того, нардеп имел пророссийскую позицию и поддерживал УПЦ МП.