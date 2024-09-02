Как Артем Дмитрук выехал в Молдову: ГБР установило обстоятельства побега нардепа

Народному депутату Артему Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападений на правоохранителя и военного. Впрочем, накануне он незаконно выехал из Украины. Как это произошло, уже установили правоохранители.

Артем Дмитрук незаконно пересек границу 23 августа. В ГБР отмечают, что "операция" по переправке была тщательно спланирована и заблаговременно организована.

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Как Артем Дмитрук выехал за границу

ГБР провело масштабные оперативно-розыскные мероприятия и собрало большой массив доказательств в рамках уголовного производства относительно незаконного пересечения границы Артемом Дмитруком. В частности, правоохранители допросили свидетелей, осуществили анализ голосовых и интернет соединений мобильных операторов, изучили маршруты движения абонентов, которые были привлечены к схеме.

В результате кропотливой работы установлено, что депутат 23 августа 2024 года незаконно пересек государственную границу Украины в направлении Республики Молдова в районе пунктов пропуска "Павловка" в зоне ответственности отдела пограничной службы "Большая Комаровка" пограничного отряда ГПСУ. "Операция" по переправке была тщательно спланирована и заблаговременно организована,

– подчеркнули в ГБР.

Уточнили, что депутат выехал из Киева около 13:00 в направлении Одессы. Однако за рулем авто находился другой человек. Благодаря анализу видео с камер видеонаблюдения на автотрассе Киев – Одесса, а также допросу водителя и отработке ряда оперативных версий, установлено, что Дмитрук вышел из машины на трассе вблизи одного из населенных пунктов Раздельнянского района Одесской области.

Около 5 часов вечера он пересел в другое авто, за рулем которого находился другой фигурант, а также организатор схемы переправки. Около 9 вечера они доставили депутата до границы, после чего он пешком незаконно покинул Украину,

– заявили в Госбюро расследований.

Как Дмитрук сбежал из Украины / Фото ГБР

В Бюро добавили, что сейчас уже установлены все лица, которые организовывали "побег", в том числе со стороны Молдовы. В ГБР отметили, что фигуранты уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей, как люди, которые могут быть причастны к незаконной переправке граждан через границу Украины.

Организатор имеет широкий круг связей, как среди правоохранителей, так и в криминальных кругах. По оперативным данным, бизнес по незаконной переправке за границу военнообязанных у этой группы был поставлен на поток. Организатор и один из фигурантов на следующий день также сбежали в Приднестровский участок Молдовы,

– отметили в Бюро.

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Обратите внимание! ГБР уже сообщило о подозрениях трем участникам незаконной переправки лиц через государственную границу по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса. Двум из них заочно, одного – задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.