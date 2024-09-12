"Немножко уже надоело": экс-игрок сборной Украины дал совет Реброву после фиаско в Лиге наций

Сборная Украины по футболу крайне катастрофически стартовала в новом розыгрыше Лиги наций-2024/2025. Команда Сергея Реброва потерпела поражения от Албании (1:2) и Чехии (3:2).

После сентябрьских матчей Украина остается единственной сборной квартета, которая не набрала ни одного балла. В Албании и Чехии по 3 балла, которые они получили в играх против команды Сергея Реброва. Грузия возглавила группу В1 с максимальными 6 очками.

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Что сказал Федецкий

Несмотря на бешеную критику Сергей Ребров не подал в отставку и продолжит работать на посту главного тренера "сине-желтых".

Бывший футболист сборной Украины и нескольких украинских клубов Артем Федецкий поделился мнением относительно стиля игры команды Реброва. Федецкий предложил тренерскому штабу изменить стиль игры, отдавая предпочтение контратакам.

Мы стараемся играть красиво и контролируем мяч, но это немного уже надоело. Надо, наоборот, попробовать отдать мяч сопернику, а особенно, учитывая то, что у нас скоростные фланги – мы могли бы сыграть и ждать своего шанса на контратаках,

– сказал Федецкий.

К слову. Артем Федецкий имеет за своей спиной 53 матча, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

Отметим, что следующие матчи в Лиге наций Украина проведет уже в октябре против Грузии (11 октября) и Чехии (14 октября).