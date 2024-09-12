Після вересневих матчів Україна залишається єдиною збірною квартету, яка не набрала жодного балу. В Албанії та Чехії по 3 бали, які вони здобули в іграх проти команди Сергія Реброва. Грузія очолила групу В1 із максимальними 6 очками.

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Що сказав Федецький

Попри шалену критику Сергій Ребров не подав у відставку та продовжить працювати на посаді головного тренера "синьо-жовтих".

Колишній футболіст збірної України та декількох українських клубів Артем Федецький поділився думкою щодо стилю гри команди Реброва. Федецький запропонував тренерському штабу змінитись стиль гри, надаючи перевагу контратакам.

Ми намагаємося грати красиво і контролюємо м'яч, але це трішки вже набридло. Треба, навпаки, спробувати віддати м'яч супернику, а особливо, враховуючи те, що у нас швидкісні фланги – ми могли б зіграти й чекати свого шансу на контратаках,

– сказав Федецький.

До слова. Артем Федецький має за своєю спиною 53 матчі, у яких забив два голи та віддав два асисти.

Відзначимо, що наступні матчі у Лізі націй Україна проведе вже у жовтні проти Грузії (11 жовтня) та Чехії (14 жовтня).