На фронте погиб участник команды КВН "С потолка" Артем Стовпяцкий. Обстоятельства смерти украинского защитника пока не разглашаются.

Печальную весть сообщили его друзья в местном сообществе "Черниговский кисель", передает 24 Канал.

Смотрите также Погиб, выполняя боевое задание: Волынь попрощалась с Леонидом Семенюком

Что известно об Артеме Стовпяцком?

Артема Стовпяцкого знали благодаря участию в команде КВН "С потолка", которая была среди самых успешных в Черниговской лиге. Команда существовала с начала 2000-х и имела несколько составов. Стабильным ее состав стал с 2006 года, когда в нем выступали Александр Лабадин, Евгений Кулак, Александр Пономаренко и Артем Стовпяцкий.

Особый шарм выступлениям придавала Ирина Андрияненко, которая создавала музыкальное оформление номеров, а впоследствии к коллективу присоединилась певица Олеся Лукьяненко. В 2012 году "С потолка" продолжали активную деятельность и даже представляли Чернигов на фестивале Ялтинской всеукраинской открытой лиги КВН "ЯВОЛК". Там они поделили первое место с командой из Сум, получив высокие оценки жюри и зрителей.



Артем Стовпяцкий с командой / Фото из общины "Черниговский кисель"

Какой хороший человек. Не хочется в это верить. Вечная память. Похороны 10.10.2025 на 10:00,

– написала близкий для погибшего человек Ольга Нестеренко.

Обратите внимание! Друзья по Черниговской лиге организовали сбор, все средства из которого будут переданы родителям Артема. Помочь родным погибшего можно по ссылке.

Потери Украины в войне