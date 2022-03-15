Артиллерия и авиация уничтожили 12 единиц автомобильной техники врага, – Генштаб ВСУ

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала войну в Украине. Больше информации об основных событиях за последние недели – читайте по ссылке.

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Потери врага

Украинская артиллерия и авиация ударила по скоплению военной техники и колоннам российских оккупантов на маршрутах выдвижения. Согласно последним данным, в результате атаки артиллерии было уничтожено 12 единиц автомобильной техники врага.

Кроме того, потери были зафиксированы в российском батальоне тактических групп из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.