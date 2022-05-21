Артиллерия и авиация ВСУ на Юге в очередной раз "прошлись" по оккупантам: потери врага за сутки
21 мая 2022 , 02:31Читати новину українською
Источник:ОК "Юг"
Украинские защитники продолжают мужественно бороться с российскими захватчиками на Юге. За сутки 20 мая они уничтожили 36 вражеских военных и кучу техники.
Всего с начала войны наши бойцы ликвидировали почти 29 тысяч оккупантов . Также Россия потеряла 1263 танка, 3090 боевых бронированных машин, 596 артиллерийских систем и многое другое.
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Украинские бойцы продолжают уничтожать врагов на Юге
Украинские подразделения ракетно-артиллерийского вооружения и авиация за сутки 20 мая нанесла оккупационным войскам немалые потери. В частности, наши защитники уничтожили:
- 36 вражеских военных,
- 3 танка Т-72,
- реактивную систему залпового огня "Град",
- автомобильная техника.
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