Артиллерия и авиация ВСУ на Юге в очередной раз "прошлись" по оккупантам: потери врага за сутки

21 мая 2022 , 02:31
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Источник:

ОК "Юг"

Украинские защитники продолжают мужественно бороться с российскими захватчиками на Юге. За сутки 20 мая они уничтожили 36 вражеских военных и кучу техники.

Всего с начала войны наши бойцы ликвидировали почти 29 тысяч оккупантов . Также Россия потеряла 1263 танка, 3090 боевых бронированных машин, 596 артиллерийских систем и многое другое.

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Украинские бойцы продолжают уничтожать врагов на Юге

Украинские подразделения ракетно-артиллерийского вооружения и авиация за сутки 20 мая нанесла оккупационным войскам немалые потери. В частности, наши защитники уничтожили:

  • 36 вражеских военных,
  • 3 танка Т-72,
  • реактивную систему залпового огня "Град",
  • автомобильная техника.
 

Смотрите обращение представителя ОК "Юг":

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Автор: Ольга Котів