Загалом від початку війни наші бійці ліквідували майже 29 тисяч окупантів. Також Росія втратила 1263 танки, 3090 бойових броньованих машин, 596 артилерійських систем та багато іншого.

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Українські бійці продовжують знищувати ворогів на Півдні

Українські підрозділи ракетно-артилерійського озброєння та авіація за добу 20 травня завдала окупаційним військам чималих втрат. Зокрема, наші захисники знищили:

36 ворожих військових,

3 танки Т-72,

реактивну систему залпового вогню "Град",

автомобільну техніку.

Дивіться звернення представника ОК "Південь":

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