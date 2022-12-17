Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Ранее сообщалось о том, что у Пентагона очень неутешительные для России прогнозы.

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Россияне производят 15 тысяч – 20 тысяч выстрелов в сутки

Свитан отметил, что сейчас россияне производят 15 тысяч – 20 тысяч выстрелов в сутки, а могут производить 4 тысячи – 5 тысяч снарядов, но если сконцентрируют на этом все силы, то смогут производить 6 тысяч – 7 тысяч. То есть, можно сказать, что за месяц – полтора оккупанты будут испытывать снарядный голод. То есть, вдвое – втрое должно упасть количество выстрелов.

Взять эти снаряды им просто неоткуда. Страны, которые хотя бы им помогают, боятся передавать России такого типа вооружения. С одной стороны, сами боятся остаться без снарядов, с другой стороны боятся попасть под санкции. Скорее всего в конце января – начале февраля Россия начнет испытывать снарядный голод,

– заметил военный эксперт.

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ВСУ может получить даже не паритет, а преимущество

Летчик-инструктор продолжил, что ВСУ к этому времени будут переходить цифру в 10 тысяч выстрелов в сутки. Поэтому в середине зимы, в феврале, у нас уже будет даже не паритет, а преимущество в снарядах в два-три раза. До этого времени можно будет планировать наступление и на Донецком фронте, где именно сейчас происходит наибольшее огненное поражение снарядов.

"Донбасс граничит с Россией, поэтому через 2 часа туда могут подвести снаряды. Однако, я думаю, что до февраля у нас будет приоритет в снарядах и мы начнем заниматься Донбассом", - подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

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