Мы вышли на паритет, потому что стреляем точнее, – Гайдай о преимуществах украинской артиллерии

Артиллерия стала одним из основных инструментов в войне России против Украины. Украинские артиллеристы точно поражают объекты даже в тылу врага.

Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. В частности, Вооруженные Силы Украины ударили по базе оккупантов в Сватовом.

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В результате этого удара был уничтожен склад с боекомплектами российских войск.

Оккупанты имели тотальное преимущество в артиллерии

Российские оккупанты привыкли к тому, что у них тотальное преимущество в количестве и самой артиллерии, и боекомплекта к ней. Глава Луганской ОВА рассказал информацию, которую раньше нельзя было разглашать. Однако, как отметил Гайдай, уже прошло время, и это можно обнародовать.

Сергей Гайдай Глава Луганской ОВА Полгода назад у нас была информация, что один артиллерийский расчет оккупантов очень жаловался, что у них осталось очень мало снарядов. Поэтому они очень слезно просили довезти еще. На то время у них было 500 снарядов на этот артиллерийский расчет. А у нас по всей линии фронта было 400.

Глава Луганской ОВА добавил, что на основе этих данных можно сделать вывод, насколько россияне имели преимущество в артиллерии.

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Украинские артиллеристы стреляют качественнее, хотя и производят меньше выстрелов

Однако сейчас ситуация коренным образом изменилась. Как отметил Гайдай, нельзя говорить о том, что Украина имеет прямо огромное преимущество в артиллерии.

Однако сейчас мы вышли на паритет, потому что наши артиллеристы стреляют более качественно и больше поражают складов с боекомплектами, казарм врага. Но само количество выстрелов гораздо меньше,

– отметил глава Луганской ОВА.

Он добавил, что это, прежде всего, свидетельствует о качестве работы украинских артиллеристов.

В чем нуждаются украинские бойцы на фронте

Как отметил Гайдай, чтобы изменить ситуацию на фронте, Украине сейчас нужны 3 вещи:

артиллерия с боекомплектом;

тяжелая техника, в том числе танки;

самолеты.

Глава Луганской ОВА сказал, что вопрос также заключается в количестве техники, которую предоставляют Украине западные партнеры.

"Как только мы будем получать не по 2 – 4 единицы, а хотя бы 20 танков и десятки тысяч снарядов в неделю, нам будет гораздо легче", – подчеркнул Гайдай.

У врага проблемы с артиллерийскими снарядами: коротко