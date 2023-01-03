Мы вышли на паритет, потому что стреляем точнее, – Гайдай о преимуществах украинской артиллерии
Артиллерия стала одним из основных инструментов в войне России против Украины. Украинские артиллеристы точно поражают объекты даже в тылу врага.
Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. В частности, Вооруженные Силы Украины ударили по базе оккупантов в Сватовом.
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В результате этого удара был уничтожен склад с боекомплектами российских войск.
Оккупанты имели тотальное преимущество в артиллерии
Российские оккупанты привыкли к тому, что у них тотальное преимущество в количестве и самой артиллерии, и боекомплекта к ней. Глава Луганской ОВА рассказал информацию, которую раньше нельзя было разглашать. Однако, как отметил Гайдай, уже прошло время, и это можно обнародовать.
Полгода назад у нас была информация, что один артиллерийский расчет оккупантов очень жаловался, что у них осталось очень мало снарядов. Поэтому они очень слезно просили довезти еще. На то время у них было 500 снарядов на этот артиллерийский расчет. А у нас по всей линии фронта было 400.
Глава Луганской ОВА добавил, что на основе этих данных можно сделать вывод, насколько россияне имели преимущество в артиллерии.
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Украинские артиллеристы стреляют качественнее, хотя и производят меньше выстрелов
Однако сейчас ситуация коренным образом изменилась. Как отметил Гайдай, нельзя говорить о том, что Украина имеет прямо огромное преимущество в артиллерии.
Однако сейчас мы вышли на паритет, потому что наши артиллеристы стреляют более качественно и больше поражают складов с боекомплектами, казарм врага. Но само количество выстрелов гораздо меньше,
– отметил глава Луганской ОВА.
Он добавил, что это, прежде всего, свидетельствует о качестве работы украинских артиллеристов.
В чем нуждаются украинские бойцы на фронте
Как отметил Гайдай, чтобы изменить ситуацию на фронте, Украине сейчас нужны 3 вещи:
- артиллерия с боекомплектом;
- тяжелая техника, в том числе танки;
- самолеты.
Глава Луганской ОВА сказал, что вопрос также заключается в количестве техники, которую предоставляют Украине западные партнеры.
"Как только мы будем получать не по 2 – 4 единицы, а хотя бы 20 танков и десятки тысяч снарядов в неделю, нам будет гораздо легче", – подчеркнул Гайдай.
У врага проблемы с артиллерийскими снарядами: коротко
- Российские оккупанты используют в войне против Украины тактику "огневого вала" – накапливают артиллерию на одном из направлений и ведут активные обстрелы.
- Как рассказал военный эксперт Петр Черник, враг может выставлять огневые валы, выпуская до 20 тысяч снарядов в день, что не позволяет ВСУ пока серьезно контратаковать.
- Однако в последнее время у россиян начинают иссякать боеприпасы. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, у оккупантов иссякают арсеналы не только за Уралом, но и на Дальнем Востоке. Такой дефицит абсолютно предсказуем, поскольку россияне не готовились к затяжному конфликту.