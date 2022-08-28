Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. В то же время он отметил, что НАТО в свое время решило пойти другим путем и сделало ставку не на количество артиллерии.

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Сколько артиллерии в россии

Катков отметил, что на балансе у россии находится больше всего артиллерии в мире. И это только, если считать большие калибры, начиная со 122 миллиметров. По состоянию на середину 2021 года у москвы было 2 тысячи САУ, то есть самоходных артиллерийских систем, прицепной артиллерии – 2,5 тысячи, реактивных залповых систем – 1 143 единицы.

Дело в том, что там еще есть огромные запасы оставшейся из Советского Союза артиллерии. И там просто, действительно, уже более страшные цифры,

– сказал военный эксперт.

Он уточнил, что, по оценкам, на складах хранения в россии было 4 200 САУ, а прицепных орудий в общей сложности – 12,5 тысяч. Учитываются также и устаревшие системы, которые еще помнят Сталина, но все же – это пушка, которая может стрелять снарядами. Кроме того, у россиян еще есть 3 тысячи РСЗО, но больший вопрос в реактивных боеприпасах к ним.

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Катков отметил, что сейчас Украина переходит на калибр НАТО. И это самое главное, что действительно могло произойти.

Потому что НАТО никогда не собиралось воевать с этой ордой таким же образом, то есть количество на количество.

– подчеркнул он.

По словам военного эксперта, Советский Союз когда-то упрямо решил, что ему нужно, например, 20 тысяч танков. В НАТО же понимали, что могут сделать 20 тысяч танков, но тогда весь Западный мир просто развалится, как "совок" в свое время.

Для этого пытались найти пути, которые просто более интересны банально. То есть у НАТО не будет, например, никогда 12 тысяч стволов. Но вместо этого будут системы, которые будут иметь в полтора раза большую дальность,

– объяснил военный эксперт.

Катков подчеркнул, что в НАТО решили сделать ставку на мобильность и точность. И поэтому еще в 70-х годах в США появились высокоточные снаряды Copperhead с лазерной наводкой. Они также возложили огромные надежды на разведывательные системы и минимизацию времени от обнаружения цели до ее уничтожения. Ведь 155-миллиметровый натовский снаряд М792 имеет взрывчатки вдвое больше, чем обычный советско-российский снаряд калибра 152 миллиметра. И там в разы более эффективная взрывчатка.

По его словам, колесная версия того же HIMARS разработки 80-х годов является гениальным решением. Ведь машина сама себя заряжает, сама поднимает уже готовый снаряженный пакет, который можно спрятать где угодно.

И она просто приезжает в это место, зарядилась, сразу вышла на пуск, отстрелялась и уехала в другое место. И работает в темпе 24 на 7 максимально,

– сказал Катков.

То есть, резюмировал военный эксперт, находились всегда более интересные решения, которыми украинские военные сейчас просто овладевают.

Кстати говоря! Если сравнивать оружие, которое россия использовала в войне против Украины в 2014 году и от 24 февраля 2022 года, то относительно артиллерии у оккупантов мало что изменилось за 8 лет. Однако, заметил военный эксперт Павел Нарожный, сейчас у противника появилось более тяжелое оружие.

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российское оружие является неэффективным и устаревшим. Бронетехника и вертолеты не способны противостоять огню из стрелкового оружия, а ракеты попадают в цель только с 33% вероятностью.

Украинские защитники часто собирают трофеи в виде захваченной и уничтоженной российской техники. По словам Романа Синицына, та, которая достается ВСУ в последнее время, оказывается достаточно плохого качества.

За более чем 6 месяцев полномасштабной войны россия исчерпала значительную часть резервов своего высокоточного вооружения. Теперь запасы некоторых ракет у россиян на грани.

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