Об этом заявил 24 каналу общественный деятель, руководитель военного направления "Благотворительного фонда Сергея Притулы" Роман Синицын. По его словам, некоторые из трофеев едва ездят и нуждаются в ремонте.

Кстати Новые подразделения Украины часто на 70% формируют из трофейной техники, – Карась

В каком состоянии трофейная техника, которую ВСУ отбила у россиян

Синицын рассказал, что техника, которую ВСУ забрали себе трофеями под Киевом, была достаточно хорошей. Тогда нашим бойцам достались, в частности, трофейные БМД с французскими тепловизорами. Сейчас они уже помогают некоторым бригадам Вооруженных Сил Украины бить российских захватчиков.

А относительно качества этой техники, которая трофеится в последнее время, честно говоря, очень часто это едва ездящие обломки, их приходится долго ремонтировать, в том числе и волонтерскими инициативами.

– сказал он.

То есть, отметил общественный деятель, изначально уровень оснащения ударных группировок, вторгшихся в Украину 24 февраля, был достаточно высоким, в том числе и индивидуальным оснащением. У них были тепловизоры, приборы ночного видения, цифровая связь в большом количестве. Сейчас же все у них гораздо хуже.

оккупанты переходят на "законсервированную" технику

Синицын отметил, что, судя по всему, у россиян заканчиваются модернизированные технологии и они переходят на ту технику, которая на складах пылилась.

Мы видели БМП-2 и танки Т-72, они с консервации и, честно говоря, их техническое состояние явно желает быть лучше,

– заявил общественный деятель.

Он добавил, что уже украинцы как-то улучшают технику, добывшую в бою с оккупантами как трофеи. ВСУ сдерживают врага, а в некоторых направлениях даже имеют достаточно значительный прогресс. Это вселяет сдержанный оптимизм по поводу возможных дальнейших наступательных действий и освобождения части нашей территории в ближайшее время.

Обратите внимание! По данным нидерландского издания ORYX, по состоянию на июль во время боевых действий вооруженным силам Украины удалось захватить более 200 вражеских танков. Больше всего украинцам достались как трофеи – Т-72БЗ. Однако попадались и более редкие и новые по конструкции – Т-80УЭ-1, Т-90А и Т-80УК.

Больше о трофейной технике на службе ВСУ

В марте ВСУ в результате успешной операции захватили особый трофей – "Панцирь С-1". Это русский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

В общем, среди захваченной трофейной техники есть танки, БТРы, артиллерия и специальные военные машины.

ВСУ продолжают охоту на российских оккупантов и их технику. В этот раз нашим воинам в лесах Харьковщины удалось отыскать и уничтожить "Метеорит" захватчиков.

Достойно внимания – десантники нашли живого оккупанта в трофейном танке: смотрите видео