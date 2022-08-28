Про це 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Водночас він зауважив, що НАТО свого часу вирішило піти іншим шляхом і зробило ставку не на кількість артилерії.

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Скільки артилерії у росії

Катков зазначив, що на балансі у росії перебуває найбільше артилерії у світі. І це лише, якщо рахувати великі калібри, починаючи з 122 міліметрів. Станом на середину 2021 року москва мала 2 тисячі САУ, тобто самохідних артилерійських систем, причепної артилерії – 2,5 тисячі, реактивних залпових систем – 1 143 одиниці.

Річ у тім, що там ще є величезні запаси артилерії, яка залишилася з Радянського Союзу. І там просто, дійсно, вже страшніші цифри,

– сказав військовий експерт.

Він уточнив, що, за оцінками, на складах зберігання у росії було 4 200 САУ, а причепних гармат узагалі – 12,5 тисяч. Враховуються також і застарілі системи, які ще Сталіна пам'ятають, але все ж – це гармата, яка може стріляти снарядами. Крім того, у росіян ще є 3 тисячі РСЗВ, але більше питання у реактивних боєприпасах до них.

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Як ЗСУ можуть знищити таку кількість російської артилерії

Катков зауважив, що нині Україна переходить на калібр НАТО. І це найголовніше, що насправді могло статися.

Тому що НАТО ніколи не збиралося воювати з цією ордою таким же чином, тобто кількість на кількість,

– наголосив він.

За словами військового експерта, це Радянський Союз колись уперто вирішив, що йому потрібно, наприклад, 20 тисяч танків. У НАТО ж розуміли, що можуть також зробити 20 тисяч танків, але тоді весь Західний світ просто розвалиться, як "совок" свого часу.

Для цього намагалися знайти шляхи, які просто цікавіші банально. Тобто у НАТО не буде, наприклад, ніколи 12 тисяч стволів. Але замість цього будуть системи, які матимуть у півтора раза більшу дальність,

– пояснив військовий експерт.

Катков наголосив, що у НАТО вирішили зробити ставку на мобільність і точність. І через це, зокрема, ще в 70-х роках у США з'явилися високоточні снаряди Copperhead із лазерним наведенням.

Вони також, зауважив військовий експерт, поклали величезні сподівання на розвідувальні системи та на мінімізацію часу від виявлення цілі до її знищення. Адже 155-міліметровий натівський снаряд М792 має вибухівки вдвічі більше, ніж звичайний радянсько-російський снаряд калібру 152 міліметри. І там у рази ефективніша вибухівка.

За його словами, колісна версія того ж самого HIMARS розробки 80-х років є геніальним рішенням. Адже машина сама себе заряджає, сама підіймає вже готовий споряджений пакет, який можна заховати де завгодно.

І вона просто приїжджає в це місце, зарядилася, одразу вийшла на пуск, відстрілялася й поїхала в інше місце. І працює в темпі 24 на 7 максимально,

– сказав Катков.

Тобто, резюмував військовий експерт, знаходилися завжди цікавіші рішення, які українські військові зараз просто опановують.

До речі! Якщо порівнювати зброю, яку росія використовувала у війні проти України у 2014 року та від 24 лютого 2022, то щодо артилерії в окупантів мало що змінилось за 8 років. Однак, зауважив військовий експерт Павло Нарожний, зараз у противника з'явилася важча зброя.

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російська зброя є неефективною та застарілою. Бронетехніка та вертольоти не здатні протистояти вогню зі стрілецької зброї, а ракети влучають у ціль лише з 33% ймовірністю.

Українські захисники часто збирають трофеї у вигляді захопленої та знищеної російської техніки. За словами Романа Сініцина, та, що дістається ЗСУ останнім часом, виявляється доволі поганої якості.

За понад 6 місяців повномасштабної війни росія вичерпала значну частину резервів свого високоточного озброєння. Тепер запаси деяких ракет у росіян на межі.

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