"Пушка живет несколько часов": как ВСУ уничтожают российскую артиллерию

Силы обороны Украины эффективно противодействуют российской артиллерии. Если пушку обнаружили, то она проработает уже недолго.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов "Перун". В его подразделении уделяют особое внимание именно контрбатарейной борьбе.

Как уничтожают российскую артиллерию?

Как подчеркнул "Перун", в его подразделении есть экипажи БПЛА, которые непосредственно ведут борьбу с вражеской артиллерией. К счастью, Силы обороны располагают достаточными средствами для обнаружения российской артиллерии.

В таком случае скрыть артиллерийскую систему чрезвычайно сложно. Даже при качественной маскировке средства обнаружения позволяют достаточно точно определить район расположения установки.

Если система обнаружения, разведки и поражения хорошо настроена, то установка будет быстро уничтожена. У нас вражеская пушка после обстрела продержится несколько часов. Другие подразделения, которые уделяют этому недостаточно внимания, могут пострадать от артиллерии,

– отметил военный.

Также реактивные беспилотники пока не представляют проблемы непосредственно на линии фронта. Враг использует эти средства поражения именно для ударов по гражданской инфраструктуре и энергетике. На "передовой" россияне обычно применяют КАБы.

Военный рассказал, как ВСУ уничтожают российскую артиллерию: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что за более чем 4,5 года полномасштабной войны Силы обороны Украины уничтожили свыше 50 тысяч артиллерийских систем России.